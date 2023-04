Wielrenster Van Anrooij ook op de weg richting de wereldtop

In de schaduw van winnares Demi Vollering finishte Shirin van Anrooij zondag als derde in de Amstel Gold Race. De pas 21-jarige Zeeuwse van Trek-Segafredo putte er vertrouwen uit voor de komende Ardenner klassiekers. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik finishte ze vorig jaar al bij de beste twintig. “Ik keek al uit naar deze koersen en nu nog meer”, vertelde ze na haar podiumplaats in de Nederlandse wielerklassieker.

Van Anrooij veroverde begin februari de wereldtitel veldrijden bij de beloften, nam even rust en reed half maart met Nokere Koerse haar eerste wegkoers. De Gold Race was haar zevende optreden op de weg dit jaar. Slechts twee keer eindigde ze niet bij de eerste tien, met winst in de WorldTour-wedstrijd Trofeo Alfredo Binda als hoogtepunt.

In de Gold Race reed ze vooral in dienst van de Italiaanse Elisa Longo Borghini, maar die bleek niet de benen te hebben voor een hoofdrol. “Omdat Elisa niet meekon, mocht ik op de Cauberg vol doortrekken en kon ik hier sprinten om de tweede plek.” De Belgische Lotte Kopecky, ploeggenote van de eerder ontsnapte Vollering bij SD Worx, was net te snel voor Van Anrooij. “Echt, dit had ik nooit verwacht, ik hoopte op een klassering in de top 10.”

Van Anrooij is al lang geen veldrijdster meer die ‘de weg’ erbij doet. Vorig jaar was ze de beste jongere in de Tour de France, waarin ze in het klassement als veertiende eindigde. Ook werd ze Europees kampioene bij de beloften, zowel in de wegrace als de individuele tijdrit. En dit jaar was er tussen alle ereplaatsen de winst in ItaliĆ«. Na een solo won ze de Trofeo Alfredo Binda. De uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige renster was verguld met haar eerste profzege. “En dat in zo’n mooie koers, een van mijn favoriete wedstrijden.”

Het geeft haar vertrouwen voor de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag). “De vorm is goed, ik moet nu alleen goed zien te herstellen van deze inspanning. Nu wil ik ook daar een rol spelen en ervoor zorgen dat we met de ploeg goed presteren. We weten hoe moeilijk het is om SD Worx uit te dagen in de voorjaarsklassiekers, maar wij vormen met Trek-Segafredo ook een sterk blok. Voor mij is elke koers een kans om beter te worden, om een stap te maken.”