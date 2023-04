Beroep Ferrari-coureur Sainz na GP van Australië afgewezen

Het beroep van Ferrari-coureur Carlos Sainz naar aanleiding van zijn tijdstraf tijdens de Grote Prijs van Australië is afgewezen. De Spanjaard had een tijdstraf van 5 seconden gekregen omdat hij in de slotfase van de chaotisch verlopen race in Melbourne de auto van zijn landgenoot Fernando Alonso (Aston Martin) had aangetikt. Sainz en Ferrari vroegen de stewards om herziening van de uitspraak, maar dat bleek dinsdag op een hoorzitting tevergeefs.

“Er is geen relevant, nieuw element dat op het moment van het besluit in kwestie niet beschikbaar was voor de partijen die om herziening vroegen. Het verzoek is daarom afgewezen”, aldus de stewards in een verklaring.

Door de straf van 5 seconden zakte Sainz in de uitslag van de vierde naar de twaalfde plek. Daardoor liep hij 12 punten voor het WK mis. Sainz heeft na drie races 20 punten, al 49 minder dan leider Max Verstappen. De 28-jarige Sainz reageerde boos en emotioneel toen hij hoorde van zijn tijdstraf. “Dit kan niet waar zijn”, zei hij over de boordradio. “Verdien ik het om buiten de punten te eindigen? Nee, nee. Dit is onacceptabel. Ze hadden tot na de race moeten wachten en met mij moeten praten.”

De volgende race is op zondag 30 april in Azerbeidzjan.