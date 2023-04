Djokovic bezorgd om elleboog in aanloop naar toernooi Banja Luka

Tennisser Novak Djokovic is niet volledig hersteld van een elleboogblessure waar hij last van had op het masterstoernooi van Monte Carlo vorige week. Daar werd de nummer 1 van de wereldranglijst al in de derde ronde uitgeschakeld door de Italiaan Lorenzo Musetti.

Djokovic speelt deze week op het graveltoernooi in Banja Luka in Bosnië en Herzegovina. “De elleboog is niet ideaal, maar laten we zeggen goed genoeg”, keek de 35-jarige Serviër vooruit. “Hopelijk is die voldoende hersteld voor de eerste wedstrijd”, aldus Djokovic, die in 2018 werd geopereerd aan zijn elleboog.

De als eerste geplaatste tennisser begint het toernooi tegen de Franse tiener Luca Van Assche, die maandag in de eerste ronde de Zwitser Stan Wawrinka uitschakelde (1-6 7-6 (4) 6-4). “Ik heb deze jongen nog niet ontmoet. Ik weet niet veel over hem”, zei Djokovic over de 18-jarige Fransman. “Ik weet dat hij jong is en net in de top 100 staat. Ik had echt gedacht dat Wawrinka zou gaan winnen, hij stond heel lang voor. Dit is een verrassing.”