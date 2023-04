Tennisser Brouwer ook in Barcelona in eerste ronde onderuit

Het is tennisser Gijs Brouwer niet gelukt de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in Barcelona. De 27-jarige Nederlander verloor in twee sets van de Argentijn Pedro Cachin: 6-3 7-5.

Brouwer werd een week geleden bij het challengertoernooi in de Amerikaanse stad Sarasota (Florida) ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. Daarvoor verraste Brouwer met een plek in de halve finales van het ATP-toernooi van Houston.

Cachin, de nummer 69 van de wereld, treft in de tweede ronde de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Brouwer neemt op de mondiale lijst de 121e positie in.