Tennisster Rus net niet toegelaten tot hoofdschema Roland Garros

Arantxa Rus is net niet toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros. De beste tennisster van Nederland staat op de 107e plek van de wereldranglijst en dat bleek niet genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Oceane Dodin, de huidige nummer 99 van de wereld uit Frankrijk, sluit de deelnemerslijst.

De 32-jarige Rus is dus aangewezen op de kwalificaties voor Roland Garros. Vorig jaar was de Westlandse wel rechtstreeks geplaatst op haar favoriete ondergrond, maar verloor ze in de eerste ronde van de Kazachse Elena Rybakina. Rus behaalde in 2012 de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Bij de mannen zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor wel automatisch toegelaten tot Roland Garros. Van de Zandschulp is de nummer 29 van de wereld, Griekspoor staat vijf plaatsen lager.