Van der Hoorn op weg terug bij Intermarché, Costa mist Waalse Pijl

Wielrenner Taco van der Hoorn is op de weg terug na de hersenschudding die hij opliep door een val in de Ronde van Vlaanderen. Zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty laat weten dat de 29-jarige wielrenner weer aan het trainen is.

Van der Hoorn liep net als ploeggenoten Aimé De Gendt en Biniam Girmay verwondingen op door een val in de Ronde van Vlaanderen. Ook de twee andere wielrenners hebben de training op de rollen hervat. Van der Hoorn kan “de intensiteit van de training al langzaamaan verhogen op voorwaarde dat we langetermijneffecten van hersenschudding kunnen uitsluiten”, aldus de ploeg. “De volgende weken zullen aantonen of een deelname aan de Ronde van Italië een haalbaar scenario is.”

De Belgische ploeg kan woensdag in de Waalse Pijl niet beschikken over Rui Costa. De Portugees moest zich vanwege een irritatie aan de knie afmelden.