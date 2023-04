Warriors in de problemen in play-offs NBA na tweede nederlaag

Golden State Warriors heeft ook de tweede wedstrijd in de play-offs van de NBA tegen Sacramento Kings verloren. De Warriors moesten in het Golden 1 Center in Sacramento met 114-106 hun meerdere erkennen in de Kings. De regerend kampioen uit San Francisco is nog twee nederlagen verwijderd van uitschakeling.

Domantas Sabonis en De’Aaron Fox waren aan de zijde van de Kings beiden goed voor 24 punten. Stephen Curry was met 28 punten de topschutter van de avond, maar hij wist zijn ploeg niet aan het eerste punt te helpen in de confrontatie met de Kings, die het eerste duel met 126-123 hadden gewonnen.

“Al met al denk ik dat we op de goede weg zijn”, zei Steve Kerr, de coach van de Warriors. “In de tweede helft hadden we een voorsprong van 10 punten en we hebben genoeg dingen goed gedaan. We hadden op het einde kansen om te winnen, maar konden het niet afmaken. Het is een best-of-seven-serie, dus we komen nog wel terug.”

De titelhouder wist tijdens de afgelopen 27 ontmoetingen in de play-offs tenminste één uitwedstrijd te winnen. De komende twee duels worden in de thuisbasis van de Warriors gespeeld.

De Warriors waren vorig jaar in de eindstrijd met 4-2 te sterk voor Boston Celtics. De ploeg uit Californië pakte de titel ook in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Philadelphia 76ers nam een 2-0-voorsprong tegen Brooklyn Nets. Het werd 96-84. De Sixers hadden de eerste wedstrijd met 121-101 gewonnen.