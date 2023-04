Winnaar van vorig jaar mist Waalse Pijl vanwege ziekte

De Belgische wielrenner Dylan Teuns ontbreekt woensdag in de Waalse Pijl, de koers die hij vorig jaar won. De 31-jarige Belg van Israel-Premier Tech is volgens zijn ploeg nog niet voldoende hersteld van een hardnekkige griep. Teuns miste daardoor afgelopen week ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Hij moest in februari Omloop Het Nieuwsblad eveneens overslaan vanwege ziekte.

Vorig jaar kwam de Belg in het shirt van Bahrain Victorious als eerste boven op de Muur van Hoei, traditioneel het eindpunt van de Waalse Pijl. Teuns reed toen in de laatste steile meters weg bij vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde.

Zondag staat met Luik-Bastenaken-Luik de laatste voorjaarsklassieker van dit seizoen op het programma. Volgens Israel-Premier Tech moet in de komende dagen blijken of Teuns dan wel kan meedoen. Vorig jaar werd de Belg zesde in Luik.

De Waalse Pijl gaat over 194,2 kilometer. De vrouwen rijden 127,3 kilometer. Zij starten al rond 08.30 uur en finishen rond het middaguur. Annemiek van Vleuten werd vorig jaar achter de Italiaanse Marta Cavalli tweede en won toen enkele dagen later Luik-Bastenaken-Luik. De 40-jarige Nederlandse staat woensdag als kopvrouw van de Movistar-ploeg aan de start.