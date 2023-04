Djokovic knokt zich in Banja Luka langs Franse tiener Van Assche

Tennisser Novak Djokovic heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt van het graveltoernooi in het Bosnische Banja Luka. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in drie sets de Franse tiener Luca Van Assche: 6-7 (4) 6-3 6-2.

Djokovic speelde vorige week in Monaco zijn eerste wedstrijden sinds het toernooi van Dubai begin maart. De Serviër zag daarna de masterstoernooien van Indian Wells en Miami aan zich voorbijgaan. Hij mocht de Verenigde Staten niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Op het toernooi van Monte Carlo werd hij al in de derde ronde uitgeschakeld door de Italiaan Lorenzo Musetti.

De 18-jarige Van Asche is de nummer 87 van de wereldranglijst. Hij schakelde in de eerste ronde de Zwitser Stan Wawrinka uit. Tegen Djokovic, die een bye had in de eerste ronde, kwam hij een break voor, maar leverde die voorsprong ook weer in. Toch pakte de Franse tennisser de eerste set in de tiebreak. In de tweede set nam Djokovic een break voorsprong op 1-1 en won de set met een tweede break op 5-3. Ook in de derde set was de 35-jarige Serviër sterker, al knokte de jonge Fransman voor wat hij waard was. Op 5-2 benutte Djokovic zijn eerste matchpoint.

Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen zijn landgenoot Dusan Lajovic en de Fransman Grégoire Barrère.