Olympische schaatswedstrijden vinden in 2026 plaats in Milaan

De schaatswedstrijden op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d’Ampezzo in 2026 vinden plaats in een tijdelijke overdekte schaatsbaan in Milaan. De raad van bestuur van de Milano Cortina 2026 Foundation heeft de aanleg van een ijsbaan op het Rho Fiera-complex goedgekeurd.

Het Milanese voorstel wordt gefinancierd met privékapitaal, heeft volgens de stichting vooral ook logistieke voordeel en scheelt in de kosten. Atleten, officials en personeel kunnen worden gehuisvest in Milaan dat de Winterspelen organiseert samen met Cortina d’Ampezzo.

Aanvankelijk was er het plan om het schaatsen in Baselga di Pinè te houden, maar het IOC besloot vanwege de hoge kosten naar een alternatief te zoeken. Hierbij kwam ook de Oval Lingotto, die werd gebruikt voor de Spelen van Turijn in 2006, in beeld. Het plan om het schaatstoernooi te huisvesten in het Rho Fiera-complex heeft echter de voorkeur gekregen.