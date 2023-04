Pogacar wint ook wielerkoers Waalse Pijl

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft ook de Waalse Pijl gewonnen. De tweevoudig Tourwinnaar van UAE Team Emirates was zondag al de beste in de Amstel Gold Race. Op de steile Muur van Hoei was hij na 194 kilometer de snelste in de sprint voor de Deen Mattias Skjelmose en de Spanjaard Mikel Landa.

Pogacar mikt zondag ook op winst in Luik-Bastenaken-Luik. Bij de mannen wonnen alleen de Italiaan Davide Rebellin en de Belg Philip Gilbert in hetzelfde jaar de drie zogenoemde Ardenner klassiekers.