Waterpolosters winnen in Athene ook van Italië

De Nederlandse waterpolosters hebben in Athene ook hun eerste groepswedstrijd in de wereldbeker gewonnen. De speelsters van bondscoach Evangelos Doudesis waren met 16-10 (4-2 5-2 4-3 3-3) te sterk voor Italië.

De waterpolosters hadden vorige week alle drie de groepswedstrijden van het wereldbekertoernooi in het zwemcentrum Rotterdam gewonnen en zich daarmee al verzekerd van deelname aan de zogeheten Super Final van de World League. In Athene nemen de nummers 1 en 2 van beide Rotterdamse poules het in een groep tegen elkaar op. Oranje speelt in de Griekse hoofdstad nog tegen Hongarije en de Verenigde Staten.

Zij zijn allemaal al zeker van deelname aan de superfinale in de Amerikaanse stad Long Beach in Californië, eind juni. De nummers 3 en 4 van de twee Rotterdamse poules strijden in Athene om twee tickets voor de Super Final.