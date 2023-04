Evenepoel krijgt hulp van Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel krijgt in zijn poging voor het tweede jaar op rij de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik te winnen hulp van Julian Alaphilippe. De Fransman is voldoende hersteld van een blessure die hij opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen, meldt zijn ploeg Soudal – Quick.

De ploeg ziet in Alaphilippe, die al twee keer tweede werd in Luik, de “perfecte bliksemafleider” voor Evenepoel, die zijn eerste koers rijdt na een hoogtestage. De Belgische wereldkampioen won vorig jaar na een aanval op de klim van La Redoute, gevolgd door een solo van 30 kilometer. Evenepoel (23) werd de jongste winnaar in Luik in vijftig jaar. “Het was een speciale overwinning”, blikt hij in een bericht van zijn ploeg terug. “Ik stond zonder grote verwachtingen aan de start, maar we hadden een plan en dat was: gaan voor de overwinning. Het lukte perfect. Het was op dat moment de grootste zege in mijn carrière. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten.”

Ploegleider Geert Van Bondt is vol vertrouwen. “Remco keert terug van een hoogtestage en zal heel gemotiveerd zijn om hier als wereldkampioen te presteren”, zei de Belg. “Hij kan rekenen op goede teamgenoten, in een sterke conditie, en dat geeft ons vertrouwen. We moeten nog zien welke rol Julian kan vervullen. Hij kent de wedstrijd en Luik ligt hem heel goed. Het belangrijkste is dat hij pijnvrij is.”