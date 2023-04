Feyenoord buigt in verlenging opnieuw voor AS Roma

Feyenoord is er niet in gelaagd de halve finales van de Europa League te bereiken. De koploper van de Eredivisie verloor de uitwedstrijd tegen AS Roma na verlenging (4-1), na een achterstand van 2-1 na reguliere speeltijd.

Feyenoord was dichter bij de halve finales dan de uitslag doet vermoeden. De ingevallen Paulo Dybala stelde pas met een doelpunt in de 89e minuut een verlenging veilig voor AS Roma (2-1), dat Feyenoord vorig jaar ook al versloeg in de finale van de Conference League (1-0).

Leonardo Spinazzola schoot AS Roma in de 60e minuut op voorsprong. De ingevallen Igor Paixão kopte de bezoekers in de 80e minuut op gelijke hoogte, na een afgemeten voorzet van Sebastian Szymanski. Na de treffer van Dybala in de 89e minuut scoorden Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini voor AS Roma in de verlenging.

De Mexicaanse spits Santiago Giménez haalde het laatste fluitsignaal niet. De Feyenoorder kreeg na 120 minuten rood voor een grove overtreding.