Geblesseerde tennisster Bencic mist toernooien in Madrid en Rome

Tennisster Belinda Bencic komt niet in actie bij de graveltoernooien in Madrid en Rome. De Zwitserse heeft last van haar heup. Ze hoopt weer op tijd fit te zijn voor Roland Garros, het grandslamtoernooi dat eind mei op het programma staat.

Bencic had vorige week in Charleston ook al last van haar heup. Ze verloor toen in de finale van de Tunesische Ons Jabeur. “Het is in Amerika begonnen. Ik denk dat ik wat rust nodig heb om weer helemaal fit te zijn voor Roland Garros”, zei Bencic op Instagram. “Het is jammer dat ik twee toernooien moet missen en ik kan niet wachten om terug te keren op de baan.”

Olympisch kampioene Bencic won dit jaar de toernooien in Adelaide en Abu Dhabi.