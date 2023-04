Golfer Woods opnieuw geopereerd aan been

Tiger Woods heeft opnieuw een operatie aan het rechterbeen ondergaan. De Amerikaanse golflegende liep in 2021 bij een ongeluk met zijn auto meerdere beenbreuken op. Hij moest eerder deze maand geblesseerd afhaken bij de Masters in Augusta vanwege een peesplaatontsteking onder zijn voet. Dat kwam door zijn verzwakte rechterbeen dat verbrijzelde bij het zware ongeval.

De 47-jarige Woods liet op social media weten dat de ingreep succesvol is verlopen. Hij zegt zo snel mogelijk aan zijn revalidatie te willen beginnen. Het is niet duidelijk hoelang het herstel in beslag neemt.

Door het ongeluk stond Woods veertien maanden aan de kant. De voormalige nummer 1 van de wereld maakte vorig jaar bij de Masters zijn rentree.