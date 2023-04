Ontdekker Hoedt nieuwsgierig naar marathondebuut atlete Hassan

Nieuwsgierig kijkt haar ontdekker en vroegere coach Honoré Hoedt uit naar het debuut op de marathon van Sifan Hassan. De olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter gaat zich zondag in Londen meten met de wereldtop. “En als ze kan volgen is een wereldrecord mogelijk”, denkt de bevlogen atletiektrainer.

“Ik kan niet inschatten hoe ze ervoor staat, maar de Sifan die een paar jaar geleden al een Europees record op de halve marathon liep, zou ook op de hele tot de wereldtop moeten kunnen behoren.”

Hoedt was niet verbaasd toen Hassan afgelopen winter haar ambitie uitsprak om op de Spelen van Parijs 2024 naast de baan ook op de marathon te willen uitkomen. “Als je kunt wat zij heeft laten zien in Tokio op de 5 en 10 kilometer, dan is het niet moeilijk om dat door trekken naar de marathon. Zeker met de ervaring die je al hebt op de halve. Het zou zelfs raar zijn om het niet te proberen.”

Hoedt leerde Hassan in 2012 kennen. Gevlucht uit Ethiopië werd haar talent in Nederland al snel herkend en begon het slijpwerk. “We boden Sifan, zoals we dat bij beginnende atleten doen, het hele menu aan. Ze had nooit specifiek getraind, maar ontwikkelde zich met name op de 1500 meter stormachtig. Dat vond ze ook leuk. De 3 en de 5 (kilometer) vond ze eigenlijk maar niks.”

Op de middenafstand behaalde ze de Europese titel en indoor de wereldtitel voordat ze op de Spelen van Rio 2016, gehinderd door een blessure, slechts vijfde werd op de 1500 meter. Hassan brak met haar coach. “Een afronding van iets is nooit leuk, maar we waren niet boos op elkaar. Ik respecteerde haar beslissing. Het was jammer, die blessure, opgelopen bij een wandeling in de Grand Canyon nota bene.”

Op afstand zag hij Hassan de atletiekkoningin van de Spelen van Tokio worden met ook nog brons op de 1500 meter. En nu volgt hij nieuwsgierig haar nieuwe stap. “Het kan alle kanten op. Als Sifan goed is, gaat ze mee met de besten. En die zullen in Londen in de buurt van het wereldrecord lopen. Maar het kan ook misgaan, zie Eliud Kipchoge afgelopen week nog in Boston. De stap van 30 kilometer naar 40 heeft ze nooit gemaakt. Als het bagger is zie ik haar terugkeren naar de 1500 meter.”

Maar Hoedt, werkzaam als trainer en opleider bij Loopland Gelderland op Papendal, gelooft in zijn voormalig pupil. “Als ze de discipline heeft, de rust ook en geen blessures heeft kan ook dit, met de basis op de halve die ze al heeft, een groot succes worden.”