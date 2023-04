Schaker Liren laat kans op zege lopen in tweekamp WK

De Chinees Ding Liren heeft met de witte stukken een kans laten lopen om in de achtste partij om de wereldtitel schaken zijn Russische tegenstander Ian Nepomniatsjtsji te verslaan. In Astana eindigde de partij derhalve in remise. Nepomniatsjtsji behoudt de leiding, 4,5 – 3,5.

Er deden zich meerdere kansen voor Liren voor om de partij met succes af te sluiten. In winnende positie maakte hij echter enkele misrekeningen, waardoor hij Nepomniatsjtsji de gelegenheid gaf zich te herstellen. Na 45 zetten kwamen de beide kandidaten remise overeen.

Liren en Nepomniatsjtsji maken in Astana uit wie de Noor Magnus Carlsen opvolgt als wereldkampioen. Carlsen, jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar zijn titel niet meer te verdedigen.

De volgende partij is vrijdag.