Tennisser Griekspoor maakt opwachting bij toernooi in Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor doet in juni mee aan het grastoernooi in Rosmalen. Hij voegt zich bij Botic van de Zandschulp en titelverdediger Tim van Rijthoven die eerder hun deelname toezegden.

Voor de 26-jarige Griekspoor, de nummer 34 van de wereld, is het de derde keer dat hij in Rosmalen speelt. “Ik kijk er naar uit om in Nederland en op de Libéma Open in actie te komen. Wat betreft het spelen op gras heb ik het gevoel vorig jaar flinke stappen te hebben gemaakt. Mijn spel kan goed werken op de snellere ondergrond”, aldus Griekspoor, die vorig jaar in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Naast de drie Nederlanders doet ook de Rus Daniil Medvedev mee. Hij stond vorig jaar tegenover Van Rijthoven in de finale.

Het toernooi op de grasbanen van het Autotron staat van 12 tot en met 18 juni op het programma.