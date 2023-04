Van Gerwen direct uitgeschakeld op Premier League-avond in Ahoy

Michael van Gerwen is op de Premier League-avond in Rotterdam Ahoy in de eerste ronde uitgeschakeld. De beste darter van Nederland verloor voor eigen publiek met 6-5 van de Engelsman Nathan Aspinall.

Vorig jaar haalde Van Gerwen nog de finale in Ahoy. Hij verloor toen met 6-5 van Jonny Clayton.

Eerder op de avond won Gerwyn Price met 6-3 van regerend wereldkampioen Michael Smith en was Jonny Clayton met 6-4 te sterk voor Chris Dobey. De Belg Dimitri Van den Bergh versloeg Peter Wright en treft nu Aspinall.

Ahoy is met 11.000 toeschouwers uitverkocht. Het is de twaalfde speelronde van het seizoen.