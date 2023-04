Roland Garros vervroegt avondsessie met half uur

Roland Garros heeft besloten de avondpartijen een half uur eerder te laten beginnen. De eerste bal wordt om 20.30 uur geslagen, waar dat afgelopen jaar nog rond 21.00 uur was. De late aanvangstijd leidde tot kritiek van onder meer fans omdat zij moeite hadden om thuis te komen met het openbaar vervoer.

Bovendien was er kritiek op het feit dat er vooral mannenpartijen in de avond werden gepland. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo durfde niet te beloven dat daar verandering in komt. “Dat is moeilijk om te bepalen voorafgaand aan de loting”, zei Mauresmo. “Ik kan daarover nog niets zeggen, het zijn de onderlinge duels die dat gaan bepalen. Het zou fout zijn om nu al aantallen te gaan noemen.”

Avondsessies zijn relatief nieuw bij het grandslamtoernooi in Parijs. Het Court Philippe Chatrier is voorzien van een dak, waardoor het mogelijk is langer door te spelen op de hoofdbaan. Daardoor is het toernooi aantrekkelijker voor televisiekijkers op andere continenten.

Op een persconferentie maakte Mauresmo ook bekend dat het tweede grandslamtoernooi van het jaar gebruik gaat maken van een systeem waardoor spelers geen beledigingen via sociale media kunnen ontvangen. De afgelopen jaren was er een toename zichtbaar van verbaal geweld richting spelers, onder meer vanuit gokkers.

“Het is geweldig voor het mentale welzijn van de spelers. Het verheldert de geest. Iedereen zal vrijer in zijn hoofd de baan op komen. Ik kan niet wachten om te zien hoe de spelers over dit systeem denken”, zei de oud-speelster.

Roland Garros begint op zondag 28 mei.