Tennisser Van de Zandschulp naar halve finale in München

Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi van München. De 27-jarige tennisser was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron: 7-6 (5) 6-3.

Van de Zandschulp is als vierde geplaatst in München. Vorig jaar haalde de Nederlander de finale op het gravel in de Zuid-Duitse stad. Hij gaf toen op tegen de Deen Holger Rune.

In de halve finale treft Van de Zandschulp opnieuw een Amerikaan: Taylor Fritz. De als tweede geplaatste Fritz versloeg in twee sets de Oostenrijker Dominic Thiem: 6-3 6-4. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Rune en de Australiër Christopher O’Connell, die eerder in het toernooi de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev had uitgeschakeld.

Tegen Giron pakte Van de Zandschulp al snel een break voorsprong, maar de Amerikaan kwam in de eerste set terug tot 4-4. Een tweede break volstond ook niet om de set te pakken, want Giron brak opnieuw terug. In een gelijk opgaande tiebreak benutte Van de Zandschulp zijn setpoint.

In de tweede set liep de Nederlandse nummer 29 van de wereld uit naar een 4-1-voorsprong. Die marge gaf hij niet meer weg. Op 5-3 maakte hij het op de eerste van twee matchpoints af.

Voor Van de Zandschulp is het de tweede keer dit jaar dat hij de halve finale van een ATP-toernooi heeft bereikt. Hij deed dat in januari op het toernooi van Pune in India.