Na Nadal meldt ook Djokovic zich af voor masterstoernooi Madrid

Novak Djokovic moet net als Rafael Nadal het masterstoernooi van Madrid overslaan. De Servische tennisser, nummer 1 van de wereld, meldde zich zaterdag af bij de organisatie. Djokovic won het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad drie keer, in 2011, 2016 en 2019.

De 35-jarige Serviër deed deze week mee aan het ATP-toernooi van Banja Luka in Bosnië en Herzegovina. Djokovic werd vrijdag in de kwartfinales in twee sets verslagen door zijn landgenoot Dusan Lajovic. Vorige week bleef hij op het graveltoernooi van Monte Carlo al in de derde ronde steken.

“Ik voelde me niet goed op de baan”, zei Djokovic na zijn nederlaag tegen Lajovic. “Mijn voetenwerk was traag, mijn benen voelden loom en ik miste veel slagen. Ik hoop dat ik voor Roland Garros in topvorm kom. Ik wil in Parijs mijn beste tennis spelen. In de afgelopen jaren begon ik vaak slecht en traag op gravel en ging ik daarna steeds beter spelen. Ik hoop dat het dit jaar ook zo gaat.”

Djokovic begon dit seizoen met winst van het toernooi van Adelaide en veroverde daarna op de Australian Open zijn 22e grandslamtitel. Hij evenaarde daarmee het record van Nadal. De 36-jarige Spanjaard kampt al sinds de Australian Open met een heupblessure en moest zijn rentree al een paar keer uitstellen. De masters van Madrid van komende week komt voor hem ook te vroeg.