Titelverdediger Rune eerste finalist op tennistoernooi München

Tennisser Holger Rune heeft net als vorig jaar de finale bereikt van het ATP-toernooi van München. De 19-jarige Deen was in twee sets (6-3 6-2) te sterk voor de Australiër Christopher O’Connell.

Mogelijk wordt de finale in München een herhaling van vorig jaar. Botic van de Zandschulp speelt in de andere halve finale tegen de Amerikaan Taylor Fritz. De Nederlander moest vorig jaar in de eindstrijd tegen Rune opgeven wegens ademhalingsmoeilijkheden. Dat bleek later een tijdelijk probleem.

Rune had 1 uur en 20 minuten nodig om zich te ontdoen van O’Connell, die eerder in het toernooi de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev had uitgeschakeld.