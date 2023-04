Tweevoudig wereldkampioen darts Lewis stopt voorlopig

De Engelse darter Adrian Lewis, tweevoudig wereldkampioen bij de PDC, heeft zijn carrière voor onbepaalde tijd stilgelegd. De 38-jarige Lewis kwam de afgelopen weken al niet in actie en gaf daar zaterdag op Twitter een verklaring voor.

“Jullie loyaliteit verdient uitleg voor mijn afwezigheid tijdens de afgelopen toernooien”, schrijft de Engelsman, bijgenaamd ‘The Jackpot’, aan zijn fans. “Na meer dan twintig jaar heb ik het gevoel dat ik een ‘break’ van het profcircuit nodig heb. Ik ben mijn fans en sponsors enorm dankbaar voor alle steun.”

Lewis veroverde in 2011 en 2012 de wereldtitel. De Engelsman bereikte in 2011 ook de finale van de Premier League, maar daarin moest hij het afleggen tegen de Schot Gary Anderson. Op het laatste WK werd Lewis al in de tweede ronde uitgeschakeld.