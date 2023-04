Atlete Hassan maakt in Londen debuut op de marathon

De Nederlandse topatlete Sifan Hassan maakt in Londen haar debuut op de marathon. De olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter is een van de meest aansprekende deelnemers bij de vrouwen, die in de Engelse hoofdstad hun eigen race hebben. De start is om 10.25 uur Nederlandse tijd. De mannen starten 35 minuten later.

De marathon van Londen behoort tot de majors en is met 45.000 deelnemers een van de grootste stadsmarathons ter wereld. Hassan ontmoet in haar eerste wedstrijd over de klassieke afstand van 42,195 kilometer gerenommeerde atleten zoals wereldrecordhouder Brigid Kosgei (2.14.04), olympisch kampioene Peres Jepchirchir (2.17.16) en titelverdediger Yalemzerf Yehualaw (2.17.23).

De 30-jarige Hassan, die op 15-jarige leeftijd vanuit Ethiopiƫ naar Nederland vluchtte, heeft op de baan al heel wat successen geboekt. Ze vergaarde al zeventien medailles op internationale kampioenschappen. De marathon is haar volgende project, al gaat Hassan komende zomer gewoon weer meedoen aan de WK atletiek op de baan. Mogelijk loopt ze op de Spelen van 2024 in Parijs de marathon.

Ook de mannenrace is sterk bezet, met Kenenisa Bekele (2.01.41) en Kelvin Kiptum (2.01.53) op papier de snelsten. De meeste aandacht zal uitgaan naar de 40-jarige Britse hardloopvedette Mo Farah, die zijn laatste marathon loopt.