Basketballers Davis en LeBron James leiden Lakers naar zege

Basketballers Anthony Davis en LeBron James hebben Los Angeles Lakers aan een zege op Memphis Grizzlies geholpen (111-101). Davis tekende voor 31 punten en LeBron eindigde met 25 punten. Jamel Morant schitterde met 45 punten voor Memphis, maar stond na het laatste fluitsignaal toch met lege handen. Hij moest zich in de slotfase van het duel laten vervangen met een blessure aan een been.

De Lakers leiden tegen Memphis met 2-1 in de play-offs. Het vierde duel tussen beide teams staat voor maandag op de agenda. De eerste ploeg met vier overwinningen plaatst zich voor de halve finales van de Western Conference.

Russell Westbrook had met 37 punten een groot aandeel in de zege van Phoenix Suns op LA Clippers (112-100). De Suns leiden nu met 3-1. Milwaukee Bucks verloor zonder de geblesseerde vedette Giannis Antetokounmpo van Miami Heat (99-121). Miami heeft een voorsprong van 2-1 in de play-offs genomen. Milwaukee Bucks was de best presterende ploeg van de reguliere competitie.