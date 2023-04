Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in Luik-Bastenaken-Luik, de laatste klassieker van het wielervoorjaar. De renner van UAE Team Emirates was betrokken bij een valpartij waarbij ook de Deen Mikkel Honoré betrokken was. Beiden konden niet verder.

Daarmee mist Pogacar de kans om in een week de drie zogenoemde Ardenner klassiekers te winnen. De tweevoudig Tourwinnaar zegevierde een week geleden in de Amstel Gold Race en won drie dagen later ook de Waalse Pijl.