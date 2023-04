Jumbo-Visma mist Oomen en Van der Sande vanwege corona in Luik

Sam Oomen en Tosh Van der Sande verschijnen niet aan de start voor de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Beide renners van Jumbo-Visma zijn positief op corona getest. Ze kunnen Tiesj Benoot en Attila Valter dus niet aan succes helpen. Beide kopmannen van de Nederlandse ploeg voor de heuvelklassieker door de Ardennen kunnen zondag nog wel rekenen op Jan Tratnik, Gijs Leemreize en Michel Hessmann.

Benoot won eind februari Kuurne-Brussel-Kuurne en bewees woensdag in de Waalse Pijl met een zevende plaats nog steeds in vorm te zijn. In Luik-Bastenaken-Luik eindigde de Belg al tweemaal in de top tien.