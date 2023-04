Pogacar en Vollering favorieten in Luik-Bastenaken-Luik

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar en de Nederlandse Demi Vollering zijn de favorieten in de laatste voorjaarsklassieker, Luik-Bastenaken-Luik. Zowel Pogacar als Vollering won vorige week de Amstel Gold Race en woensdag ook de Waalse Pijl. Bij de mannen wonnen alleen de Italiaan Davide Rebellin en de Belg Philippe Gilbert in hetzelfde jaar de drie zogenoemde Ardenner klassiekers. Bij de vrouwen deed alleen Anna van der Breggen dat, in 2017.

De vrouwen beginnen al om 08.40 uur aan hun koers over 142,8 kilometer. Zij rijden vanuit Bastenaken naar Luik, met onderweg heel wat beklimmingen. De finish, naar verwachting rond 12.30 uur, ligt kort na de laatste klim, de Côte de la Roche-aux-Faucons. Vorig jaar soleerde Annemiek van Vleuten naar de winst, Vollering eindigde toen als derde.

De mannen moeten 258,5 kilometer afleggen. Zij starten om 10.35 uur wel in Luik en maken vervolgens een lus via Bastenaken terug naar Luik. Daar wordt naar verwachting iets voor 17.00 uur de winnaar bekend. Vorig jaar zegevierde Remco Evenepoel, die nu wordt gezien als belangrijkste uitdager van Pogacar. De Belgische wereldkampioen reed dit jaar drie etappekoersen. Hij won de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en eindigde als tweede in Catalonië.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?c592ac6. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.