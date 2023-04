Ryan Reynolds vervult wens van terminaal zieke fan

Ryan Reynolds heeft zaterdag een wens vervuld van de terminaal zieke Jay Fear. De Canadese acteur had de fan (45) en diens gezin uitgenodigd voor de voetbalwedstrijd van zijn Welshe voetbalclub Wrexham. In het stadion nam Reynolds uitgebreid de tijd voor ze en had hij nog een paar andere verrassingen in petto. “Ze zeggen altijd dat je nooit je idool zou moeten ontmoeten, maar deze man is absoluut een uitzondering”, vertelde Fear in het programma Sunday Breakfast op BBC Radio 5.

Fear, die lijdt aan blindedarmkanker, werd fan van Reynolds na het zien van de Disney+-documentaire over zijn aanschaf van de voetbalclub uit Wales. Toen de acteur hoorde dat de Brit als laatste wens had hem te ontmoeten, zorgde hij ervoor dat Fear en zijn vrouw en kinderen zaterdag thuis werden opgehaald om naar het stadion te komen. Volgens Fear spraken ze daar zo’n twintig minuten met elkaar.

Ook kreeg hij een gesigneerde handschoen die Reynolds droeg in de film Deadpool. “Ik hoop dat ik Deadpool 3 nog kan zien als hij uitkomt”, zou Fear toen hebben gereageerd. De acteur nodigde hem en zijn gezin vervolgens uit voor de opnames over zes weken in Londen. “Ik zei: graag. Mensen denken misschien dat dit allemaal voor mij is, maar het is eigenlijk voor mijn gezin. Zij zullen zich dit de rest van hun leven herinneren. Ik hoop dat dit een belangrijke herinnering is die ze nooit zullen vergeten.”

Wrexham, de club van Reynolds en collega-acteur Rob McElhenney, wist zaterdagavond terug te keren in het Engelse profvoetbal. Dat hebben ze goed gevierd. “Alles wat ik bezit ruikt naar champagne, bier en gras”, twitterde Reynolds zondagochtend. “Ik moet nog steeds giechelen en janken tegelijkertijd.”