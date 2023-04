Tennisster Swiatek viert rentree met toernooizege in Stuttgart

Tennisster Iga Swiatek heeft haar rentree op de baan opgeluisterd met een toernooizege in Stuttgart. De Poolse nummer 1 van de wereld, die vanwege een ribblessure een aantal weken aan de kant stond, versloeg in de finale Aryna Sabalenka uit Belarus met 6-3 6-4.

Vorig jaar stonden de twee speelsters ook tegenover elkaar in de finale in Stuttgart. Toen won Swiatek met twee keer 6-2. De speelster uit Polen domineerde de partij ook dit keer. Swiatek had zich niet echt in hoeven spannen om de eindstrijd te halen. Haar Tunesische tegenstandster Ons Jabeur moest al na drie games opgeven bij een stand van 3-0.

De 21-jarige Swiatek behaalde eerder dit jaar de titel in Doha. Ze heeft nu dertien titels op haar erelijst staan.