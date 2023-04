Vollering voltooit ‘wielerhattrick’ in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de laatste klassieker van het wielervoorjaar. De renster van SD Worx versloeg in de sprint haar medevluchter, de Italiaanse Elisa Longo Borghini, in de sprint.

De 26-jarige Zuid-Hollandse is de tweede vrouw die de drie zogenoemde Ardenner klassiekers – naast Luik-Bastenaken-Luik ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl – in hetzelfde jaar weet te winnen. Eerder slaagde alleen Anna van der Breggen, haar ploegleider bij SD Worx, daar in 2017 in.

Voor Vollering was het na 2021 haar tweede zege in Luik. Ze won dit jaar ook al de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser won de sprint voor de derde plaats. In die groep finishten ook Riejanne Markus (vierde) en Annemiek van Vleuten (zesde).

Vijf rensters waren op de Côte de Stockeu, zo’n 75 kilometer voor de finish, ontsnapt. Het was een ijzersterke kopgroep met onder anderen Reusser, de Australische Amanda Spratt en Esmée Peperkamp.

Op de Côte de la Redoute, de zware klim op zo’n 35 kilometer voor de finish, bleek Reusser bergop de beste, Spratt was de laatste die het tempo van de Zwitserse niet meer kon volgen. In de achtervolgende groep voerde Van Vleuten, twee keer winnaar in Luik, het tempo op. Vollering hoefde, met Reusser voorop, alleen maar te volgen.

De Zwitserse verloor terrein op het moment dat de Spaanse Mavi García op de voorlaatste klim, de Côte des Forges, aanzette. Vollering had in de groep er achter nog de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black bij zich, waarmee SD Worx de koers kon controleren.

Reusser bereikte de Côte de la Roche-aux-Faucons, de laatste klim met de top op 14 kilometer van de finish, met nog 40 seconden voorsprong. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) had een belangrijk aandeel in het verkleinen van die marge. Dat deed de jonge Zeeuwse voor haar Italiaanse ploeggenote Longo Borghini die op de laatste klim naar Reusser toereed met in haar spoor onder anderen Vollering en Van Vleuten.

Reusser zette nog eens aan en kreeg Longo Borghini mee. Op de laatste hellende strook reed Vollering naar het duo toe om vervolgens met de Italiaanse door te trekken. Het tweetal reed met een kleine 20 seconden voorsprong naar Luik waar de Nederlandse haar ‘wielerhattrick’ voltooide.