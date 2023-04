Baanrenster Van der Duin sluit Nations Cup af naast het podium

Baanrenster Maike van der Duin heeft de Nations Cup in de Canadese stad Milton niet kunnen afsluiten met een podiumplaats. De 21-jarige wielrenster uit Assen eindigde op het omnium, dat over vier onderdelen gaat, op de vijfde plaats. Na de eerste twee onderdelen stond Van der Duin nog op de tweede plek.

Het goud ging naar de Britse Katie Archibald, die 131 punten bij elkaar reed. Zilver was voor de Italiaanse Elisa Balsamo (110), de Amerikaanse Jennifer Valente troefde Lotte Kopecky uit België net af in de strijd om het brons. Beiden verzamelden 108 punten. Van der Duin bleef na een sterke start steken op 93 punten. Ze had vrijdag op de eerste dag van de Nations Cup in Milton wel brons gepakt op de afvalkoers.

Matthijs Büchli zorgde op de afvalkoers voor de enige Nederlandse overwinning in Canada. Brons was er ook voor Jan-Willem van Schip (omnium) en het duo Yoeri Havik/Vincent Hoppezak op de koppelkoers.