Basketballers Warriors trekken de stand gelijk in play-offs NBA

De basketballers van Golden State Warriors hebben in de eerste ronde van de play-offs tegen Sacramento Kings de stand in de best-of-sevenserie gelijkgetrokken. De regerend kampioen van de NBA had de eerste twee duels in Sacramento verloren, maar zette zondagavond ook de tweede thuiswedstrijd in winst om: 126-125. Daardoor is de stand nu in evenwicht (2-2).

Harrison Barnes kreeg in de slotseconden nog een kans om Sacramento Kings de winst te bezorgen, maar zijn schot ketste af op de achterkant van de ring. Daardoor ligt de strijd om een plek in de tweede ronde van de play-offs in het westen weer helemaal open.

Denver Nuggets liet in Minneapolis tegen Minnesota Timberwolves de eerste kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de volgende ronde. De Nuggets, die de eerste drie duels hadden gewonnen, verloren ondanks 43 punten van Nikola Jokic na verlenging met 114-108. Daardoor kwamen de Timberwolves terug tot 3-1 in de serie.

In het oosten nam Boston Celtics tegen Atlanta Hawks een voorsprong van 3-1 door het vierde duel met 129-121 te winnen. New York Knicks koerst ook af op de tweede ronde van de play-offs. De Knicks versloegen Cleveland Cavaliers met 102-93 en hebben nog één zege nodig om door te gaan.