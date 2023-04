Drie nieuwkomers in nationale shorttrackselectie

De nationale shorttrackselectie is uitgebreid met Hugo Bosma, Daan Kos en Zoë Deltrap. Het trio is afkomstig van de regionale talententeams van de KNSB. Ze nemen de plaats in van de gestopte Rianne de Vries en Anne Floor Otter.

De 22-jarige Bosma trainde al sinds december mee met de selectie. De 20-jarige Daan Kos deed afgelopen seizoen al mee aan de Europese kampioenschappen shorttrack. Hij had een startbewijs afgedwongen op de NK, waar hij tweede werd op de 500 meter. Het 17-jarige talent Zoë Deltrap won viermaal goud tijdens de NK voor junioren A. Ook presteerde ze sterk bij het Europees Jeugd Olympisch Festival.

In mei beginnen de rijders van de selectie, onder wie ook Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer, met de gezamenlijke trainingen ter voorbereiding op komende winter.