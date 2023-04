Van de Zandschulp blijft na verloren finale mondiale nummer 29

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft ondanks het bereiken van de finale op het ATP-toernooi van München geen progressie kunnen boeken op de wereldranglijst. De 27-jarige Veenendaler vond zijn naam maandag opnieuw terug op de 29e plaats, net als vorige week. Vorig jaar augustus stond Van de Zandschulp even op de 22e plaats, vooralsnog zijn hoogste ranking.

De Nederlander bereikte afgelopen week voor de tweede keer op rij de finale op het gravel in München. Net als vorig jaar trof Van de Zandschulp daarin de Deen Holger Rune. Een jaar geleden moest hij al tijdens de eerste set opgeven vanwege ademhalingsproblemen. Nu liet Van de Zandschulp vier matchpoints onbenut en verloor hij de beslissende derde set via een tiebreak.

De 19-jarige Rune staat op de wereldranglijst op de zevende plaats. Novak Djokovic voert de lijst nog steeds aan, hoewel de Serviër afgelopen week in de Bosnische stad Banja Luka al in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Djokovic heeft zich vanwege fysieke problemen afgemeld voor het masterstoernooi dat deze week in Madrid begint.

Tallon Griekspoor leverde twee plaatsen in en zakte naar de 36e plaats. Hij werd in Banja Luka in de eerste ronde uitgeschakeld. Griekspoor en Van de Zandschulp doen nu beiden mee in Madrid. Ze behoren tot de geplaatste spelers en hebben daarom een ‘bye’ in de eerste ronde.

Bij de vrouwen staat Arantxa Rus nog steeds op plek 107.