Wielrenner Ciccone onzeker voor Giro na positieve coronatest

De Italiaanse wielrenner is positief op corona getest. Daardoor is het onduidelijk of de klimmer van Trek-Segafredo op 6 mei aan de start kan verschijnen voor de Ronde van Italië.

De 28-jarige Ciccone won al drie etappes in de Giro. Hij werd zondag dertiende in Luik-Bastenaken-Luik. Vorige week finishte hij als vijfde in de Waalse Pijl. De Italiaan haalde dit seizoen ook de top tien van de Ronde van Catalonië en Tirreno-Adriatico en greep met een tweede plaats net naast de eindzege van de Ronde van Valencia.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma meldde zondag vlak voor de start dat Sam Oomen en Tosh Van der Sande na een positieve coronatest niet aan Luik-Bastenaken-Luik konden deelnemen.