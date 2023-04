Formule 1 krijgt aparte kwalificatie voor sprintrace

De Formule 1 heeft de opzet rond de zogenoemde sprintrace veranderd. Met ingang van dit weekeinde, bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe, wordt op zaterdag eerst een kwalificatie voor de sprintrace gehouden en vervolgens de sprintrace zelf. De betreffende kwalificatie, de zogenoemde ‘Sprint Shootout’ die de startvolgorde bepaalt, is korter dan een normale kwalificatie.

De extra kwalificatie in de topklasse van de autosport komt in plaats van de tweede vrije training. Op vrijdag is zoals gebruikelijk de eerste vrije training en vervolgens de ‘normale’ kwalificatie, die de startvolgorde voor de race (de Grand Prix) van zondag bepaalt. Net als vorig jaar zijn er in de sprintrace punten te verdienen voor het klassement om het wereldkampioenschap.

De teams waren unaniem voorstander van de wijziging. “Op deze manier is er iedere dag spektakel, van vrijdag tot en met zondag”, zo luidde het in een verklaring. “Bovendien kunnen de coureurs nu vrijuit rijden in de sprintrace, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun startpositie in de Grand Prix. Daardoor kan iedereen voluit gaan en dat komt de spanning alleen maar ten goede.”

Dit seizoen wordt bij zes GP’s een sprintrace over 100 kilometer gehouden. In Azerbeidzjan vindt de eerste plaats. De andere zijn in Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten (Austin) en Brazilië.

De afgelopen jaren bepaalde de uitslag van de sprintrace de startvolgorde voor de race van zondag. De teams lieten eerder al weten dat er twee aparte kwalificaties zouden moeten komen. De plannen daartoe werden dinsdag definitief aangenomen.