Tennisster Rus naar hoofdtoernooi van Madrid

Tennisster Arantxa Rus heeft zich voor het hoofdtoernooi van het toernooi in Madrid geplaatst. Ze was in haar tweede optreden van de kwalificaties te sterk voor de Duitse Anna-Lena Friedsam: 7-5 6-3. De nummer 107 van de wereldranglijst uit Nederland rekende eerder deze week al af met de Spaanse Carlota Martinez 7-6 (1) 6-4.

Sinds Kiki Bertens is gestopt, is Rus de nummer 1 van Nederland bij de vrouwen. Begin dit jaar bleef ze in de kwalificaties voor de Australian Open in de eerste ronde steken. Rus hoopte daarna vooral op ITF-toernooien genoeg punten bij elkaar te sprokkelen om weer de top 100 in te komen en zich zo rechtstreeks te plaatsen voor grote toernooien. Maar ze won slechts één ITF-titel, in Colombia. Rus wordt daardoor ook niet rechtstreeks toegelaten voor Roland Garros.