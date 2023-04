Van der Poel voorlopig niet op mountainbike

Mathieu van der Poel komt voorlopig niet in actie op de mountainbike. Om punten te verzamelen voor olympische kwalificatie had hij ervoor kunnen kiezen uit te komen in de wereldbekerwedstrijd van het Tsjechische Nove Mesto, maar de Nederlandse wielrenner kiest ervoor zich de komende maanden op de weg te richten, zo bevestigde zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Oorspronkelijk was er sprake van dat het wereldbekerseizoen begin mei zou starten in Valkenburg, met daarna de wedstrijd in Nove Mesto. Toen die eerste wedstrijd alsnog niet op de kalender prijkte werd het, zo bevestigt een woordvoerder van de ploeg, minder interessant voor Van der Poel om de komende periode te gaan mountainbiken. Hij gaat zich nu via een trainingsstage in Spanje, een hoogtestage in La Plagne en de Ronde van Zwitserland voorbereiden op het NK en de Tour de France. Mogelijk stapt hij na het WK op de weg, in augustus in Glasgow nog op de mountainbike.

Van der Poel nam op de Spelen van Tokio deel aan de mountainbikewedstrijd, maar verdween na een zware val al vroeg uit koers.