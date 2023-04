Wielrenner Pidcock sluit voorjaar af op mountainbike

De Britse wielrenner Tom Pidcock is de komende weken op de mountainbike actief. Nadat hij zondag nog als tweede was geëindigd in de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, komt hij vrijdag al als mountainbiker in actie in het Franse Guéret. De Brit van Ineos Grenadiers zal daar zowel in een shorttrack- als in een crosscountrywedstrijd uitkomen.

Pidcock is regerend olympisch kampioen mountainbiken en wil zo punten verzamelen in de strijd om kwalificatie voor de Spelen van Parijs 2024. Op 7 mei is hij daarna actief in een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Chur, net als Guéret een wedstrijd uit de op één na hoogste categorie. Op 12 en 14 mei volgt dan deelname aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar in het Tsjechische Nove Mesto.

De Franse wereldkampioene mountainbike Pauline Ferrand-Prévot, sinds deze winter ook in dienst bij Ineos Grenadiers, werkt de komende weken hetzelfde programma als Pidcock af.