Ferrari-kopstuk Mekies opvolger teambaas Tost bij AlphaTauri

Franz Tost legt aan het einde van dit seizoen zijn functie als teambaas bij Formule 1-renstal AlphaTauri neer. De 67-jarige Oostenrijker kreeg al in 2005 de leiding bij het zusterteam van Red Bull en nam tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen onder zijn hoede in diens beginperiode in de Formule 1.

AlphaTauri heeft in de Fransman Laurent Mekies al een opvolger gevonden. Mekies is nu nog tweede teambaas en racedirecteur bij Ferrari. Zijn datum van aanstelling is nog niet bekend.

Het Italiaanse team, met de Nederlander Nyck de Vries en de Japanner Yuki Tsunoda als de wedstrijdrijders dit jaar, krijgt ook een nieuwe directeur. De Oostenrijker Peter Bayer, die voorheen leidinggevende functies bekleedde bij de internationale autosportfederatie FIA, stapt later dit jaar in bij AlphaTauri.

“Het was een waar voorrecht om het team gedurende achttien jaar te leiden en met zoveel gemotiveerde en bekwame mensen samen te werken”, zei Tost. “Met 67 jaar is het tijd om het stokje over te dragen en met Peter als nieuwe directeur en Laurent als nieuwe teambaas hebben we twee zeer professionele mensen gevonden.”

De 45-jarige Mekies werkte eerder in een leidinggevende technische rol bij Toro Rosso, de voorganger van AlphaTauri. “Ik ben vereerd om de rol van teambaas op mij te nemen en terug te keren naar het team waar ik een groot deel van mijn vroege carrière heb doorgebracht. AlphaTauri heeft alle ingrediënten die nodig zijn voor meer succes in de toekomst.”

AlphaTauri heeft dit seizoen nog weinig laten zien. De Vries scoorde nog geen WK-punten, Tsunoda heeft er 1.