Handballers met duidelijke zege op België dichter bij EK

De Nederlandse handballers hebben met een duidelijke zege op België een grote stap gezet naar het EK van 2024 in Duitsland. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson won in Hasselt met 28-23 en kwam in de kwalificatiepoule evenals Kroatië op 7 punten.

Er rest zondag nog een thuiswedstrijd in Almere tegen Griekenland, dat op 6 punten staat. De eerste twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, maar ook de vier beste nummers 3 kwalificeren zich voor het EK en naar het zich laat aanzien zit Nederland daar zeker bij. Topschutter aan Nederlandse zijde was Rutger ten Velde met tien treffers.

Hoewel de Belgen luide steun kregen van de eigen aanhang in Hasselt, kon de ploeg zich zeker de eerste helft niet echt meten met Oranje. Aan alles was te zien dat het Nederlands team inmiddels tegen de Europese top aanleunt. De ploeg eindigde in januari als veertiende op het WK en werd op het EK van 2022 tiende.

Onder aansporing van de makkelijk scorende hoekspelers Ten Velde en Bobby Schagen (in totaal zes treffers) liep Nederland in de eerste helft al vrij eenvoudig uit op België. Luc Steins en Dani Baijens waren als gewoonlijk de aangevers en Bart Ravensbergen de betrouwbare doelman. Na 15 minuten leidde Oranje met 9-3, bij rust was de stand 17-10 voor de bezoekers.

In de tweede helft bood België wat meer weerstand en hield qua score gelijke tred met Nederland, dat slordiger werd en meer moeite had de Belgische doelman Nick Deekens te passeren. De voorsprong kwam geen moment in gevaar, ook mede dankzij vijf goals van Tom Jansen.