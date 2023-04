Nederlandse zeilboot voegt Heiner en Kirketerp toe in Ocean Race

Het Nederlandse Team JAJO heeft Nicholas Heiner en Martin Kirketerp toegevoegd aan de bemanning voor de komende etappes van The Ocean Race. De Nederlandse oud-wereldkampioen in de Laser komt alleen in actie in Leg 7 van de zeilrace om de wereld, terwijl de voormalige olympisch kampioen uit Denemarken Leg 6 én 7 vaart.

“Nicholas ken ik goed”, verklaarde schipper Jelmer van Beek zijn keuze. “Wij hebben in het verleden vaker samen gezeild en spreken elkaar regelmatig. Nicholas is een technische zeiler, een goede stuurman en zal hopelijk ook tactisch wat toevoegen.”

“Ik heb zelf nog niet met Martin gezeild. Maar hij staat alom bekend als een allround professional. Een waanzinnig goede zeiler die veel kan toevoegen aan het team als trimmer. Daarnaast staat hij ook bekend als een echt werkpaard”, aldus Van Beek.

Team JAJO kom uit in de VO65-klasse. De boten in die klasse varen alleen de drie ‘Europese’ etappes en gaan niet de hele wereld rond. The Ocean Race VO65 Sprint Cup gaat op 4 juni verder met een In-Port Race in het Deense Aarhus, waarna vier dagen later Leg 6 van Aarhus naar Den Haag start. Op 14 juni is de In-Port Race in de hofstad en een dag later zet de vloot koers richting Genua voor Leg 7.

Voor Heiner en Kirketerp zijn de havens bekend terrein. “Het is ontzettend gaaf dat Leg 7 van start gaan op Scheveningen, in Den Haag. Voor mij is dat inmiddels thuiswater”, zei de 34-jarige Heiner over zijn huidige woonplaats. Voor Kirketerp is Aarhus zijn thuishaven. “Het is een ongelofelijk voorrecht om met The Ocean Race in Aarhus te starten. Hier heb ik mijn hele leven gewoond”, aldus de 40-jarige Deen.