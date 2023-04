Ritzege en leiderstrui Britse renner Vernon in Ronde van Romandië

De Britse wielrenner Ethan Vernon (Soudal – Quick-Step) heeft de eerste etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. Hij was na een rit over 171 kilometer tussen Crissier en Vallée de Joux de snelste in de massasprint. De Belg Thibau Nys reed als tweede over de finish. De derde plek was ook voor een Belg, Milan Menten.

Vernon nam dankzij bonificatieseconden de leiderstrui over van zijn Tsjechische ploeggenoot Josef Cerny, die dinsdag de proloog had gewonnen in de Zwitserse etappekoers.

Grote namen haakten af in de eerste etappe. De Kazak Aleksej Loetsenko mocht door een coronabesmetting niet eens van start gaan. Sprinter Mark Cavendish kwam op het heuvelachtige parcours al snel in de problemen en stapte na 50 kilometer af. Simon Yates volgde later; de Britse klassementsrenner had maagklachten.

De Ronde van Romandië eindigt zondag.