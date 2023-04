Verstappen verwacht ‘beetje chaos’ op stratencircuit Bakoe

Max Verstappen is na een lange pauze blij dat hij weer mag racen. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 én huidig leider in het kampioenschap rekent op een “ietwat chaotisch” weekeinde bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

“Lekker om weer terug te zijn, ik heb er zin in”, zegt de coureur van Red Bull in een vooruitblik. “Bakoe is een uitdagend stratencircuit met lange rechte stukken. Het is ook het eerste weekeinde met een sprintrace, dus dat zou wel eens voor wat chaos kunnen zorgen”, aldus Verstappen, die met zijn zege op 2 april in de Grote Prijs van Australië zijn leidende positie in de WK-stand verstevigde en 15 punten voor staat op zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez.

De Limburger laat zich nog niet uit over het nieuwe format van de weekeinden met een sprintrace, hoewel Verstappen vaak genoeg heeft laten weten dat hij geen fan is van de sprintrace en grote veranderingen in het format evenmin omarmt.

De Formule 1 introduceert in Bakoe voor het eerst een kwalificatie voor de sprintrace. Deze ‘sprint-shootout’ vervangt de vrije training op zaterdagochtend. Op vrijdag is zoals gebruikelijk de eerste vrije training en vervolgens de ‘normale’ kwalificatie, die de startvolgorde voor de race van zondag bepaalt. Net als vorig jaar zijn er in de sprintrace punten te verdienen voor het klassement om het wereldkampioenschap.