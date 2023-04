Alonso omarmt nieuwe sprint-shootout wel: trainingen zijn saai

Fernando Alonso omarmt in tegenstelling tot Max Verstappen de nieuwe opzet van de sprintraces in de Formule 1 wel, al geeft de 41-jarige Spanjaard toe dat de komst van een tweede kwalificatie extra stress oplevert. “We zijn eraan gewend dat we de dag altijd beginnen met een vrije training, maar nu is het meteen de auto in na het ontbijt en voluit gaan. Niks geen opwarming. Dat is volkomen nieuw voor ons en zeer zeker een stuk lastiger voor de coureurs”, aldus de Formule 1-veteraan.

De coureurs rijden zaterdag bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe voor het eerst een kwalificatie (sprint-shootout) in plaats van de vrije training, om daarna de korte race van 100 kilometer te rijden. “Ik ben er twee jaar uit geweest en toen keek ik niet naar de trainingen. Ze waren saai en duurden veel te lang”, zei Alonso. “Dus ik begrijp goed dat de Formule 1 wat meer opwinding wil in het raceweekeinde. We moeten dit format omarmen en hopelijk vinden de fans het mooi.”

De coureur, in 2005 en 2006 wereldkampioen, stapte dit jaar over van Alpine naar Aston Martin en beleeft tot dusver een sprankelend seizoen met telkens de derde plaats in de drie tot nog toe verreden grands prix. “Het zijn mooie dagen. Het gaat eerlijk gezegd verrassend goed. We dachten wel een fatsoenlijke auto te hebben, maar we hadden niet verwacht Mercedes en Ferrari te kunnen uitdagen.”