Van Gerwen verliest ook op Premier League-avond in Leeds direct

Darter Michael van Gerwen is ook op de Premier League-avond in Leeds niet voorbij de eerste ronde gekomen. De regerend kampioen werd met 6-3 verslagen door de Schot Peter Wright, die laatste staat.

Vorige week donderdag verloor Van Gerwen ook in Rotterdam zijn eerste wedstrijd. Toen was Nathan Aspinall hem de baas (6-5). Die nederlaag kostte de Nederlander zijn koppositie.

Van Gerwen haalde in Leeds wederom niet zijn gewenste niveau. Hij kwam tot een gemiddelde van 94,64 en gooide slechts drie keer een dubbel bij veertien pogingen. Wright ging het met een gemiddelde score van 97,45 iets beter af. De Schot baarde in zijn laatste beurt nog opzien door te beginnen met 20, terwijl hij 41 uit moest gooien. De tweevoudig wereldkampioen raakte niet in de war, gooide alsnog de 1 en maakte het af met dubbel 10.

In Leeds wordt de dertiende speelronde van de Premier League gespeeld. In totaal zijn er zestien speelrondes. Van Gerwen was de beste op de vierde, vijfde en zesde speelavond, maar haalde op de afgelopen zeven avonden slechts één keer de finale.

Volgende week gaat de Premier League verder in Manchester. De play-offs zijn eind volgende maand in Londen.