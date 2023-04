Van Vleuten hoopt in Vuelta voor ommekeer te zorgen

Annemiek van Vleuten hoopt dat de Vuelta volgende week de ommekeer vormt in een voor haar tot nog toe teleurstellend verlopen seizoen. Ze kan de Ronde van Spanje voor de derde keer op een rij op haar naam schrijven.

“Mijn jaar valt tot nu toe een beetje tegen”, bekent de 40 jaar oude Van Vleuten. “Het is tot nog toe niet mijn beste seizoen, omdat ik wat pech heb gehad met lekke banden, crashes enzovoort.”

Van Vleuten reeg de successen vorig jaar aaneen, maar wacht dit jaar nog op haar eerste overwinning. Zo’n lange droogte in de eerste maanden van het jaar is haar sinds 2015 niet overkomen. “Maar ik geniet van racen met mijn hart, ook al kon ik niet racen zoals ik wilde. Ik voelde in de Waalse Pijl dat mijn lichaam in vorm aan het komen was. Ik had een goede race en kon goed aanvallen. Daar put ik vertrouwen uit en ik zal niet terugkijken op wat er eerder is gebeurd.”

Maandag is de eerste etappe van de Vuelta. Van Vleuten kijkt al voorzichtig uit naar de laatste dagen, want op de zesde dag doet het peloton de streek CantabriĆ« aan. “Ik ben heel blij dat we daar terugkomen, want het is een prachtige regio. Ik hou ook van CantabriĆ« omdat mijn vriend daar vandaan komt, dus dit maakt de regio heel speciaal voor mij.”

Zondag eindigt de Ronde van Spanje rond de Lagos de Covadonga, in het noorden van Spanje. “Het is heel goed dat ze Lagos de Covadonga aan het parcours hebben toegevoegd”, aldus de regerend wereldkampioene. “Het is belangrijk om beklimmingen van naam te hebben om meer impact aan de races te geven. Mensen in Nederland raakten enthousiast toen ze hoorden dat we naar Lagos de Covadonga reden. Ik denk echt dat deze grote namen iets toevoegen aan het evenement. Dat is een hele goede stap.”

Van Vleuten is bezig aan haar afscheidsjaar.